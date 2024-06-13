Роспуск Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) после провала партии действующего президента республики Эммануэля Макрона на выборах в Европейский парламент говорит о крахе политического истеблишмента, выступающего за конфликт с Россией. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал бывший депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт.

«Это говорит о том, что все, началась истерика. Истерика, свидетельствующая о конце этого истеблишмента, который ратовал за войну. Макрон будет первым, кто полетит кувырком вместе со всеми его решениями, которые он сейчас принимает. Что он ожидает от этого? Ничего, позор. Просто позор», — сказал Гердт.

Он обратил внимание, что в Германии аналогичная ситуация. Руководящая в стране коалиция, по его словам, поняла, насколько «народ ее ненавидит».

Макрон открыл «ящик Пандоры», назначив досрочные выборы во Франции на конец июня. Этот шаг спровоцировал слухи о возможной отставке президента, опасения захвата власти ультраправыми и объединение левых сил против всех. К тому же у правящего движения «Возрождение» осталось менее 20 дней, чтобы оправиться от поражения на выборах в Европарламенте и добиться расположения французов. Зачем Макрон пошел на это, к чему может привести голосование и при чем тут Украина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон заявил, что не планирует уходить в отставку.