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Военэксперт объяснил, как РФ стоит ответить на поставки западного оружия «Азову»

Военэксепрт Сивков: РФ стоит зеркально ответить на поставки оружия Азову

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Efrem Lukatsky/AP

Военный эксперт Константин Сивков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что США сняли запрет на поставки оружия украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). По его мнению, в этих условиях Россия имеет право снимать ограничения на поставки арсеналов организациям в других странах, которые пока не внесены в список запрещенных.

«Мы теперь можем поставить совершенно спокойно, имеем полное моральное право поставлять вооружение, современное вооружение, например, повстанческим организациям в Латинской Америке за противодействие США. Мы можем поставлять вооружение, самое современное, после этого шага, например, хуситам, чтобы они били по американским боевым кораблям», — сказал Сивков.

Военный эксперт Александр Матюшин в свою очередь подчеркнул, что передача западного оружия батальону «Азов» никак не повлияет на происходящее в зоне проведения специальной военной операции.

В июне США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». Несколько лет назад Вашингтон запретил батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских и ксенофобских взглядов».

Теперь же, «после тщательной проверки» Госдепартамента, США снимают ограничения для «Азова», который в прошлом году был преобразован в бригаду и включен в состав нацгвардии Украины.

Ранее в ЛНР задержали гражданку Украины по подозрению в финансировании террористов.

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