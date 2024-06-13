Китай осудил новые санкции США против России

Власти Китая требуют от Вашингтона прекратить односторонние санкции против России, в которые в том числе включены и компании и физические лица из КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД азиатской республики Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Настаиваем на том, что Соединенные Штаты должны немедленно прекратить злоупотреблять противозаконными санкциями», — отметил он.

По словам представителя ведомства, Пекин в связи с новыми рестрикциями примет меры, чтобы защитить права китайских компаний и индивидуальных лиц.

На брифинге представитель МИД КНР также указал на то, что подобное экономическое давление на фирмы и граждан страны со стороны США необоснованно, так как Пекин непричастен к украинскому конфликту.

«Мы совершенно не приемлем клевету и давление [со стороны Вашингтона], как и попытки переложить ответственность на плечи других», — добавил Линь Цзянь.

Он заключил, что США, в отличие от Китая, поставляют оружие и снаряды для Украины, но обвиняют в эскалации конфликта Россию и другие страны.

Вечером 12 июня минфин США расширил санкции против России в стремлении ослабить военно-промышленный комплекс страны. В него включили около 300 компаний и десятки физических лиц в странах Азии, Европы, Африки и на Ближнем Востоке. В список попали в том числе компании и лица из КНР.

Ранее в ЦБ рассказали о расчете курса рубля на фоне американских санкций.