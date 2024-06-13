Германию заподозрили в блокировке переговоров о новых санкциях ЕС против РФ

Немецкое руководство блокирует ход переговоров, касающихся нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против РФ. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

В материале отмечается, что раздумья Берлина являются основной причиной того, что рестрикции до сих пор не согласовали. Более того, по информации журналистов, Германия несколько раз направляла запросы на внесение изменений в новый пакет санкций.

«Федеральное правительство [ФРГ] блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций ЕС в отношении РФ», — говорится в статье.

При этом авторы публикации уточнили, что в этот раз рестрикции будут направлены на борьбу с «обходом» уже действующих антироссийских санкций. Также региональное содружество намерено впервые ввести жесткие ограничения для бизнеса в РФ, деятельность которого так или иначе связана со сжиженным природным газом (СПГ). В частности, Европейская комиссия планирует запретить отправку топлива из ряда морских портов на территории ЕС в третьи страны.

Источники агентства подчеркнули, что Берлин обеспокоен мерами по борьбе с «обходом» ограничений. Одним из требований немецких властей в ходе переговоров стало исключение из пакета санкций пункта о привлечении к ответственности филиалов предприятий, если они нарушили рестрикции.

12 июня агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность введения санкций протий российской судоходной компании «Совкомфлот». В региональном содружестве считают, что это предприятие использует свои корабли для транспортировки товаров и технологий, используемых для укрепления оборонной отрасли и развития энергетического сектора РФ.

Ранее в Эстонии решили продать государственную компанию, ставшую убыточной из-за антироссийских санкций.