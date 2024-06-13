Правозащитники США подали в суд на Байдена

Американские правозащитники подали в суд на администрацию президента США Джо Байдена за ужесточение миграционной политики. Об этом сообщает РИА Новости.

В Американском союзе гражданских свобод (ACLU) подчеркнули, что подают на администрацию Байдена в суд в связи с указами, которые ставят под угрозу жизни тысяч людей.

К иску также присоединились несколько правозащитных групп, отмечается в публикации.

В ACLU напомнили, что в свое время им удалось успешно оспорить в суде аналогичные инициативы тогдашнего президента Дональда Трампа.

До этого суд присяжных штата Делавэр признал сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о хранении оружия.

54-летний Хантер Байден обвинялся в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками. Свою вину он не признал. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс. При этом CNN считает, что штраф будет меньше, так как сын президента впервые совершил преступление.

Ранее прокурор заявил, что сын Байдена отправлял фото наркотиков наркодилерам.