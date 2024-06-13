Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Джидде. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Зеленского, с саудовским принцем они обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития.

«Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира», — сказано в заявлении украинского президента.

По его словам, встреча с наследным принцем была содержательной. Стороны также обсудили двусторонние отношения, подготовку к международной конференции в Швейцарии и достижение мира в российско-украинском конфликте.

Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию с официальным визитом вечером 12 июня.

11 июня украинский президент прибыл в Германию на конференцию по восстановлению Украины и для встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Бербелем Басом. В конференции по восстановлению Украины участвовали представители 90 стран, в том числе Грузии.

Ранее Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны.