В США заявили об опасности для Вашингтона в сближении России и Кубы

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что сближение России и Кубы сделает США значительно уязвимее. Об этом сообщает индийский новостной телеканал WION.

Доктороу отметил, что президент РФ Владимир Путин, отправляя российские военные корабли в Карибское море, сделал прямое заявление Западу. Он продемонстрировал, что если США разместят ракеты на расстоянии 10-20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то Россия развернет свои ракеты в Карибском бассейне на расстоянии всего 5-10 минут полета от американской столицы. При таком развитии событий у Соединенных Штатов не будет времени для принятия ответных мер.

По словам аналитика, Москва показала, что у нее есть ответ на каждую угрозу, которая исходит от США.

Доктороу подчеркнул, что в последнее время произошло существенное сближение России и Кубы. Он призвал не забывать о наличии и других российских союзников в Латинской Америке, таких как Боливия, Никарагуа и Венесуэла.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты следят за военными российскими кораблями у побережья Кубы.

Ранее военные корабли Северного флота России зашли в порт Гаваны.