Россия в ООН критикует американское бряцание ядерным оружием у границ КНДР

Соединенные Штаты активно демонстрируют свой ядерный потенциал у границ Северной Кореи, что подрывает любые усилия по деэскалации и мирном урегулировании на Корейском полуострове. Об этом заявил постоянный представитель МИД России Василий Небензя, передает РИА Новости.

«В опасной близости к границам КНДР все активнее демонстрируются ядерные возможности Вашингтона. Неоднократно отмечали, что это подводит ситуацию к опасной черте открытого вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР.

До этого постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что мировому сообществу необходимо пересмотреть режим бессрочных санкций против Северной Кореи, так как они фактически не предусматривают возможности снятия ограничений с тех или иных лиц.

Также Небензя отметил, что фактически КНДР, несмотря на членство в ООН, лишена всех возможностей для выстраивания международных отношений.

Ранее ЕС расширил санкции против КНДР за помощь России.