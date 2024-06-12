В США заявили, что отслеживают действия РФ у побережья Кубы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты следят за военными российскими кораблями у побережья Кубы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за этим. Увидим, как это будет развиваться», — сказал он.

По его словам, США наблюдали подобное поведение российского флота и ранее — «ожидаем, что увидим и впредь».

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

До этого сообщалось, что российская разнородная тактическая группа, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом. Российские моряки планируют встретиться с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посетить исторические и культурные места.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.