«Его стиль»: в КПРФ не удивились отказу депутата Матвеева поздравлять самарцев с Днем России

Отказ депутата Госдумы Михаила Матвеева поздравлять избирателей из Самары с Днем России — это очередной «вброс» в его Telegram-канал, к реакции на который политик готов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

«В данном случае он (Матвеев. — «Газета.Ru») написал, наверное, подразумевая то, что будут определенные реакции. Могу высказать свою точку зрения. Матвеев любит вбрасывать в Telegram-канал разного рода тексты, которые в дальнейшем идут в достаточно большую реакцию и дискуссию в обществе. Это его стиль. Правильный он или неправильный — это ему судить. Это достаточно субъективное дело. Я лично такой практики не использую. Поэтому вопросы, наверное, к нему. Если он поставил [текст], значит он знает, что будет дискуссия. Значит он знает, как отвечать», — сказал Ющенко.

На вопрос о том, как в КПРФ относятся к дате 12 июня политик ответил, что позицию по этому празднику давно сформулировал лидер партии Геннадий Зюганов.

«Что касается отношения к этой дате, ее сформулировал достаточно подробно лидер партии Зюганов. С другой стороны, понятно, что сейчас другие определенные краски есть возможность определить на этот праздник с учетом нынешней ситуации. Вполне возможно, что со временем этот праздник может укорениться. В данном случае если действительно Россия будет по праву отвоевывать свой суверенитет, подлинную независимость. Но это долгий кропотливый путь, который должны пройти мы все. Компартия говорила, что подлинный суверенитет — он не декларируется бумагами, а завоевывается, осуществляется, в том числе экономически, политически. Действительно, этот был день независимости нашей страны. Это еще долгий, кропотливый и тяжелейший путь, чтобы этот праздник действительно стал подлинным праздником независимости», — заключил он.

Депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале сообщил, что проводит 12 июня в Самаре, однако отказался поздравлять самарцев с Днем России.

«С 12 июня не поздравляю, праздником день развала великой страны, объявления России независимости от самой себя, не считаю. Два десятилетия власть мучается с нарративом этого праздника, пытаясь объяснить, что празднуем, и никак не может ничего придумать кроме общих фраз. А как на «новых» территориях объяснять «праздник», когда Россия от них отделилась, вообще непонятно. Поэтому считаю, что празднование 12 июня надо отменить. А главным национальным праздником считать День Победы, 9 мая», — написал он.

Речь идет о том, что 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

В 2003 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что негативно относится к празднованию 12 июня.

«Это день независимости России от самой себя, от своих братьев и сестер. Стыдно отмечать этот якобы праздник. 12 июня — это не праздник, это день беды. А беду не празднуют», — говорил он.

Ранее «Газета.Ru» писала об истории и традициях празднования Дня России.