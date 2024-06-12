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Гутерриш рассказал, почему не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Гутерриш не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии из-за других планов

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Andrew Kelly/Reuters

Генсек НАТО Антониу Гутерриш сообщил, что не приедет на «мирный саммит» по Украине в Швейцарии, потому что у него другие планы в эти дни.

До этого сообщалось, что на конференцию поедет не 93 участника, как ожидалось ранее, а 73.

Всего Украина приглашала более 160 стран и надеялась на представителей высокого уровня, то есть первых лиц государств. Из ключевых игроков на мероприятии уже точно не будет Китая, а США ограничатся вице-президентом, пока президент Джо Байден собирает деньги на выборы.

Ранее президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине.

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