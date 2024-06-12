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Экс-разведчик рассказал о «пощечине» для лидеров ЕС из-за Украины

Экс-советник НАТО Бо: лидеры ЕС получили пощечину на выборах из-за Украины

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Global Look Press

Бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо заявил, что европейские лидеры, отвлекавшие внимание населения от нерешенных вопросов в своих странах в пользу Украины, получили пощечину на прошедших выборах в Европейский парламент (ЕП). Такую точку зрения он высказал в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

Как отметил эксперт, на выборах почти все страны Европы получили пощечину, поскольку правые партии добились успехов.

«Европейское руководство сталкивается с сильным сопротивлением со стороны собственного населения, что побуждает лидеров этих стран попытаться отвлечь внимание в сторону украинского конфликта вместо решения внутренних проблем», — заявил Бо.

В качестве примера он назвал французского президента Эммануэля Макрона, который давно пытается сделать Париж участником конфликта на Украине, игнорируя проблемы внутри своей страны. Экс-разведчик предположил, что Макрон не изменит свою политику в отношении Киева.

До этого американский экономист Дэвид Сакс заявил, что результаты выборов в Европейский парламент (ЕП) продемонстрировали усталость рядовых европейцев от конфликта на Украине.

Ранее в России оценили успехи правых партий на выборах в Европарламент.

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