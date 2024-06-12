Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом во время «правительственного часа» в парламенте сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого передает Sputnik Армения.

Премьер-министр сообщил, что Армения выйдет из организации, объяснив это тем, что бывшие власти страны «вступили в «союз-пузырь», а потом оказалось, что он не защищает Армению.

«А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — сказал Пашинян.

До этого МИД РФ сообщил, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.

31 мая посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что заморозка участия Армении в деятельности ОДКБ приведет к ослаблению позиций структуры на Южном Кавказе.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна приостанавливает участие в работе ОДКБ. Как сказал глава правительства, зарубежные партнеры якобы не выполнили Договор о коллективной безопасности в отношении республики.

Ранее политолог объяснил, почему Армения отказалась финансировать ОДКБ.