Депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что не согласен с идеей празднования Дня России и не собирается поздравлять россиян 12 июня. Об этом он пишет в Telegram-канале.

«С 12 июня не поздравляю, праздником день развала великой страны , объявления России независимости от самой себя, не считаю. Два десятилетия власть мучается с нарративом этого праздника, пытаясь объяснить, что празднуем, и никак не может ничего придумать кроме общих фраз», — заявил Матвеев.

Речь идет о том, что 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Отдельно депутат отметил, что не имеет никакого представления о том, как объяснять жителям новых регионов России смысл праздника. Матвеев считает, что сам праздник 12 июня необходимо отменить, а главным национальным праздником страны официально сделать День победы 9 мая.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с Днем России.

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