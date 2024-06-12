Анонсирован визит Путина на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин в ближайший вторник, 18 июня, приедет в Якутию. Об этом сообщает издание SakhaDay со ссылкой на источники в правительстве Якутии.

Издание утверждает, что глава региона Айсен Николаев и некоторые другие высшие чиновники Якутии перешли на режим работы в карантине. В качестве подтверждения этой информации, издание пообщалось с одним из зампредов правительства региона, Дмитрием Садовниковым, который не входит в список встречающих Путина.

Садовников подтвердил, что он не собирается уходить на карантин.

До этого стало известно о восточных странах, которые в ближайшие недели посетит Владимир Путин.

В Кремле информацию о зарубежном турне президента по восточным странам пока не подтвердили.

Ранее российский политолог Сергей Марков рассказал, зачем президент РФ Владимир Путин отправится в Северную Корею.