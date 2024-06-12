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В МИД РФ рассказали о попытках найти развязки в вопросе журналистов в Австрии

Захарова: РФ предлагала Австрии найти развязки в вопросе российских журналистов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник» заявила, что российская сторона предлагала вызванному в МИД послу Австрии Вернеру Альмхоферу найти взаимоприемлемые развязки в ситуации вокруг российских журналистов еще до высылки корреспондента ТАСС Ивана Попова из Вены.

По ее словам, после того как Москва заявила протест в связи с дискриминационным отношением к российским журналистам, российский МИД предложил австрийской стороне «все-таки найти какие-то развязки». Дипломат уточнила, что большую часть времени, когда австрийский посол находился в российском МИД, была потрачена на поиск взаимоприемлемых решений.

«Хотели бы найти какие-то возможности для того, чтобы нам не высылать в ответ австрийских журналистов, сделать все для того, чтобы и российские, и австрийские журналисты работали», — сказала Захарова.

12 июня Захарова заявила, что Вернер Альмхофер примерно за две недели до выдворения корреспондента ТАСС из республики был вызван в Министерство иностранных дел РФ для выяснения претензий Вены в отношении российских журналистов.

Также Министерство иностранных дел РФ сообщило, что в качестве ответной меры на действия Австрии в отношении журналиста ТАСС Россия отзывает аккредитацию у журналиста ORF в Москве.

Ранее в МИД РФ оценили значение встречи Путина с главами информагентств.

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