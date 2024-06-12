Россия признательна Кубе за принципиальную позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

«С самого начала Гавана дала оценку происходящего с изложением абсолютно верных, истинных причин того, что началось, и того, что готовилось Западом в течение долгих лет», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что российская сторона признательна Кубе за то, что она продвигает «объективную и последовательную линию» на различных форумах, в том числе в рамках Движения неприсоединения».

На этой же пресс-конференции российский министр назвал аномалией ситуацию, когда Соединенные Штаты включают Кубу в список спонсоров терроризма, но при этом сами пытаются удержать гегемонию в мире «методами террора». Он отметил, что Россия выступает за исключение Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма.

»США вместе со своими сателлитами пытаются удержать ускользающую гегемонию методами террора, применяя методы экономического, финансового, дипломатического терроризма наряду с прямым финансированием террористических атак неонацистского режима в Киеве против мирных граждан на российской территории», — подчеркнул Лавров.

Также дипломат заявил об опасности возрождения нацизма из-за проводимой американцами и их союзниками политики.

Ранее сенатор Джабаров заявил, что помочь Украине избавиться от неонацизма сможет только Россия.