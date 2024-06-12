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Пашинян заявил, что мирный договор с Азербайджаном практически заключен

Пашинян: в тексте мирного договора с Баку осталось улучшить последние штрихи

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Илья Питалев/РИА Новости

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение после согласования нескольких штрихов, текст документа почти готов. Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По мнению политика, подписание договора может состояться в течение месяца.

12 июня министерство обороны Азербайджана сообщило о завершении процесса вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, несколько населенных пунктов перешли под контроль Азербайджана.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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