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Немецкий эксперт объяснил, почему Зеленский «расхваливает» Шольца

В Германии заявили, что Зеленский ждет еще больше помощи от Шольца

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера Германии Олафа Шольца и ФРГ. Об этом в социальной сети Х заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

«Сегодня Зеленский расхваливает Шольца, федеральное правительство и Германию», — отметил он. По мнению Ланге, с этой похвалой связаны его ожидания большего.

Эксперт также отметил, что украинский лидер благодарил за передачу систем противовоздушной обороны (ПВО), перспективы вступления в Европейский союз (ЕС), а также за сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме того, добавил эксперт, Зеленский высоко оценил поддержку конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.

Накануне Олаф Шольц призвал Запад активно поучаствовать в укреплении сил противовоздушной обороны Украины.

Глава правительства ФРГ пообещал, что на предстоящем саммите Группы семи будет выступать за предоставление «долгосрочных обязательств для Украины». Он обратил внимание, что рассматривает страну, как «будущего нового члена» Европейского союза.

До этого Шольц объяснил, что необходимо для начала восстановления Украины.

Ранее посол РФ рассказал, чего ждать от саммита по Украине.

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