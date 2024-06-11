Лавров оценил перспективность конференции по Украине в Швейцарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бесперспективности конференции по Украине в Швейцарии, которая основана на «формуле» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат охарактеризовал предстоящий саммит как «междусобойчик», «где в качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая и никчемная, тупиковая формула мира Зеленского».

По словам Лаврова, в своих выступлениях на совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС некоторые страны упоминали Украину исключительно в контексте необходимости отойти от любых односторонних инициатив.

До этого экс-премьер Японии Юкио Хатояма заявил, что конференция в Швейцарии по Украине, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной в истинном смысле слова. По его словам, главное – чтобы Россия и Украина серьезно обсудили и приложили усилия для скорейшего прекращения военных действий.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах.