Медведев опубликовал анимированную карту России, включающую Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале карту России, которая включает территории Украины.

В честь Дня России он разместил в своем канале видео карты России, на котором ее границы под звучащий государственный гимн постепенно заполняют цвета развевающегося флага.

Триколор окрашивает территорию России с востока до западных границ и в конце закрашивает и всю территорию Украины.

В марте Медведев назвал концепцию «Украина — это Россия» правильной. По его мнению, Украина является «несостоявшейся страной».

12 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

День России был установлен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 1990 года.

Ранее Медведев показал карту раздела Украины Россией и еще тремя странами.