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Новак опроверг мнение об одностороннем характере отношений России и Китая

Новак опроверг утверждения об экономической зависимости России от Китая

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал российско-китайские отношения справедливыми и равноправными. Утверждения об экономической зависимости РФ от КНР не соответствуют действительности, заявил он в интервью Al Arabiya.

Журналистка Хедли Гэмбл заявила, что Москва продает Пекину нефть и газ с большой скидкой и зависит от Пекина в экономическом плане, после чего спросила у Новака, так ли это.

«Я бы сказал, что у нас абсолютно справедливые и равноправные отношения с Китаем. Как, впрочем, и со всеми партнерами, с которыми мы сотрудничаем. Всех перечислить просто невозможно», — сказал вице-премьер.

Он также назвал бредом опубликованную в Financial Times (FT) статью, в которой говорилось, что китайско-российский проект газопровода «Сила Сибири — 2» буксует из-за необоснованных с точки зрения Москвы требований Пекина.

Россия и Китай никак не могут согласовать создание масштабного газопровода «Сила Сибири — 2» из-за Пекина, утверждает FT. По словам источников газеты, КНР желает получать голубое топливо почти по внутрироссийским ценам и в гораздо меньших объемах, чем рассчитывает Москва. Рассорила ли «Сила Сибири — 2» РФ и КНР и при чем тут Монголия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Новак раскрыл подробности о проекте нефтепровода, параллельного «Силе Сибири — 2».

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