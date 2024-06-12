Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что США хотят сместить Зеленского

Аналитик Меркурис: Вашингтон намерен сместить Зеленского

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что Вашингтон посылает Киеву четкие сигналы о том, что дни президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака у власти сочтены. Об этом сообщается на YouTube-канале аналитика.

Меркурис подчеркнул, что в американских СМИ все чаще публикуются статьи, в которых содержится критика Зеленского и обстановки в Киеве. Это говорит о подготовке к смещению украинского президента, тому скоро придется «паковать чемоданы».

Эксперт считает, что одним из признаков охлаждения США к режиму на Украине является отказ американского президента Джо Байдена отправиться на конференцию в Швейцарии.

До этого шведский аналитик Ларс Берн заявил, что страны Запада финансируют диктатуру на Украине.

11 июня сообщалось, что оппозиция Германии намерена бойкотировать речь Зеленского в бундестаге.

Ранее Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация для украинских войск.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами