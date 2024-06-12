Шведский аналитик, член Королевской академии наук Ларс Берн заявил, что Запад накачивает диктатуру на Украине оружием и деньгами. Об этом сообщает медиаканал SwebbTV.

По словам Берна, на Западе из конфликта на Украине, целью которого является уничтожение украинской армии, делаются в корне неверные выводы. Западные страны, демонстрируя полное непонимание сложившейся ситуации, продолжают обеспечивать Украину оружием и деньгами.

При этом, отметил аналитик, после истечения полномочий украинского президента Владимира Зеленского страна превратилась в настоящую диктатуру. Но Запад уже истратил $100 млрд на этот, ставший диктаторским, режим.

До этого сообщалось, что количество государств, намеренных принять участие в мирной конференции по Украине, уменьшилось с 93 до 78.

Ранее сообщалось, что Нидерланды потратят €60 млн на дроны для украинской армии.