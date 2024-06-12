Ким Чен Ын заявил о движении России к процветанию

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Российской Федерации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер отметил, что российский народ под руководством Путина, «подавляя и срывая всевозможные вызовы, санкции и нажимы со стороны враждебных сил, решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития страны, уверенно идет по пути к построению сильного и процветающего» государства, в ходе чего добивается «примечательных успехов».

Ким Чен Ын также отметил, что народ КНДР «всегда рад успехам» РФ, «и выражает полную поддержку и солидарность со святым делом армии и народа России, которые могучей поступью устремляются к справедливости и истине». По его словам, «на пути вперед народов двух стран, крепко спаянных общим стремлением и идеалом, всегда будут только победа и процветание».

До этого Ким Чен Ын назвал развитие отношений с Москвой приоритетом для Пхеньяна.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Россия должна нанести поражение «кулачному праву империализма».