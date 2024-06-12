Количество государств, намеренных принять участие в мирной конференции по Украине, уменьшилось до 78. Об этом, ссылаясь на неназванных дипломатов из стран Евросоюза, сообщает украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Собеседники радиостанции отметили, что число государств-участников саммита в Швейцарии снизилось с 93 до 78. При этом дипломаты не стали уточнять, какие именно страны не будут принимать участие в швейцарской конференции. Не исключено, что число отказов может возрасти.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире украинского телеканала «Рада» отказался назвать число участников конференции.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал швейцарский саммит по Украине междусобойчиком.

11 июня бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что швейцарский мирный саммит по вопросу конфликта на Украине уже терпит крах, не успев начаться.

Ранее сообщалось, что ООН отправит своего представителя на саммит по Украине.