Евросоюз предложил ввести санкции против «Совкомфлота»

Европейский союз предложил ввести санкции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот», которая специализируется на перевозках нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, ЕС предлагает внести в санкционный список 13 судов, которые, как считают в Брюсселе, перевозят товары и технологии, используемые Россией для укрепления своей оборонной отрасли, а также нефть и нефтепродукты, которые РФ продает, развивая свой энергетический сектор.

Чтобы указанный документ был принят, его должны одобрить все члены Евросоюза.

До этого спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан допустил, что 14-й пакет ограничений против России будет принят к середине июня. Он отметил, что в рамках нового пакета обсуждаются меры «как в энергетическом, так и в морском секторе». По словам спецпосланника, в список санкций также могут быть включены «меры по решению проблемы «теневого флота», однако это предложение «еще не подтверждено и потребует единогласного одобрения».

Ранее ЕС расширил санкции против КНДР за помощь России.