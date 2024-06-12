ХАМАС отклонил предложение Байдена об освобождении заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС отклонило предложенную президентом США Джо Байденом инициативу об освобождении заложников. Об этом, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, Израиль через посредников получил ответ ХАМАС на представленное Байденом предложение о прекращении огня в секторе Газа. Палестинское движение отклонило идею об освобождении заложников.

Израильский чиновник отметил, что ХАМАС изменил значительное количество основных и наиболее значимых параметров.

До этого движение ХАМАС пообещало освободить двух оставшихся в Газе россиян, но для этого выставило требование о прекращении огня.

11 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе.

Ранее NBC News узнал о сделке США с ХАМАС в обход Израиля.