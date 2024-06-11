Грузия планирует вернуть посольство в Москву

Грузия собирается восстановить дипломатические отношения с Россией, прерванные после войны в Южной Осетии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари» со ссылкой на источники в МИД Грузии.

Уточняется, что грузинское внешнеполитическое ведомство уже ведет набор персонала для работы в дипломатическом представительстве страны в Москве.

Дипломатические отношения с Россией были разорваны Грузией 3 сентября 2008 года. На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.

До этого политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что введенные против Грузии санкции подтолкнут ее к сближению с Россией.

Ранее в США заявили, что не диктуют Грузии, какие принимать законы.