Стало известно об ответе ХАМАС на предложение Израиля о прекращении огня

Радикальное палестинское движение ХАМАС дало Египту и Катару официальный ответ на предложение Израиля о прекращении огня. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

10 июня Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции США по перемирию между Израилем и ХАМАС. За данный документ проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, Российская Федерация воздержалась от голосования.

Первый этап резолюции подразумевает незамедлительное прекращение огня, вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из населенных пунктов сектора Газа, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников.

Позднее сообщалось, что ХАМАС приветствовало принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа и подтвердило свою прежнюю готовность к проведению непрямых переговоров с Израилем.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.