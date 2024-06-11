Экс-майор ВСУ прокомментировал странное поведение Зеленского

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала «Прямой» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорблением лидеров стран Запада усугубляет свое положение.

Бывший военный удивился, как можно было за короткий промежуток времени обозвать президента США Джо Байдена слабым из-за того, что тот не хочет ехать на саммит по Украине, а бывшего американского президента Дональда Трампа назвать «лузером». Лапин посчитал высказывания Зеленского безрассудными.

«Зеленский свято уверовал в свой абсолютный рейтинг в западном мире», — добавил майор в отставке.

До этого Зеленский говорил, что Украина сделала все необходимое для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.

Также газета Financial Times писала, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз. Отмечается, что ЕК хочет таким образом продемонстрировать поддержку Киеву до начала председательства Венгрии в Евросоюзе.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.