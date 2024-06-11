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В Грузии заявили, что Тбилиси не прекратит помогать Киеву

Премьер Грузии Кобахидзе: решения Украины не помешают Тбилиси помогать Киеву

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KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на конференции в Берлине заявил, что решения Украины в отношении Грузии не помешают Тбилиси помогать Киеву. Его слова передает РИА Новости.

По его мнению, сложность в общении между властями стран объясняется конкретными решениями, включая отзыв посла Украины из Грузии.

«Это были неправильные шаги, но они не помешают нам стремиться оказать максимальную помощь украинскому народу. Никакие политические решения не могут перевесить нашу ответственность за заботу об украинском народе», — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что Грузия на всех платформах поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Также премьер отметил, что Грузия с партнерами будет делать все для восстановления Украины после установления мира.

Конференция, посвященная восстановлению Украины, в которой принял участие Кобахидзе, проходит в Берлине 11-12 июня.

До этого Кобахидзе заявлял, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

Ранее Зеленский прибыл в Германию на конференцию по восстановлению Украины.

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