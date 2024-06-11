Аналитик: Россия применит ядерное оружие только в одном случае

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. Эти учения имеют не столько практический, сколько теоретический характер, применять ядерное оружие никто не намерен, отметил аналитик, замглавреда еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. На такой шаг Россия могла бы пойти только в качестве ответной меры, объяснил он в беседе с 360.ru.

Задействованное в учениях тактическое оружие имеет небольшой радиус действия, из-за чего эти боеголовки называют микробомбами. Используются такие заряды в ракетных системах РСЗО и в артиллерии, пояснил Борзенко.

Однако даже в виде «микробомб» Россия применять ядерное оружие первой не станет – это возможно только в случае необходимости принятия ответных мер, подчеркнул он.

«Скажем так, это очень теоретические учения. Да, техника вышла, техника встала на точки, самолеты взлетели, все по сценарию этих учений. Но я бы не уделял большого внимания возможности применения таких боеприпасов в текущей ситуации», - объяснил эксперт.

С Беларусью Россия проводит учения по причине того, что Союзное государство, а также две страны имеют совместные вооруженные силы. Кроме того, роль играет и тот факт, что оба государства граничат с Украиной, заключил Борзенко.

Напомним, Минобороны сегодня сообщило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил, в ходе него будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия. В Минобороны Беларуси подчеркивали, что это плановые учения, которые не направлены на создание напряженности в регионе.

Ранее Шойгу объяснил, как ядерные учения связаны с Западом и Украиной.