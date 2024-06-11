Лавров заявил, что у РФ нет союза с Китаем и КНДР в сфере ядерного оружия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя возможность совместного учета ядерных арсеналов, заявил, что Россия не объединена в союз с Китаем и Северной Кореей. Его слова передает РИА Новости.

»«Что касается арсеналов КНР, КНДР и стратегических арсеналов РФ, мы никаким образом в союз не объединены», — пояснил министр.

Он уточнил, что РФ, КНДР и КНР объединяет только то, что все эти страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников.

Лавров добавил, что Россия выступает против «разыгрывания ядерной карты» Европой.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил проведение совместных с Белоруссией учений нестратегических ядерных сил. По его словам, страны Запада все больше нагнетают обстановку, поэтому России важно поддерживать боеготовность.

Сегодня такая тема стоит на повестке дня, а эксперты много говорят на тему тактических вооружений, добавил Песков.

Накануне министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал участие республики в совместных с Россией учениях ядерных сил плановым.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.