Швейцарский мирный саммит по вопросу конфликта на Украине уже терпит крах, не успев начаться, заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер. Он не поможет достичь никакого соглашения и никак не отразится на ситуации, заявил он в эфире RT.

До начала саммита США одобрили удары Вооруженных сил Украины по территории России своим оружием, напомнил эксперт. По его мнению, это специально было сделано заблаговременно, чтобы вынудить Россию принять условия, к которым придут участники швейцарской конференции. Однако достичь этого не удастся, уверен Риттер.

«Единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию, — заявил он. — А Соединенные Штаты останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата».

До этого депутат верхней палаты японского парламента предупредил, что швейцарский саммит может привести к продлению конфликта России и Украины, а экс-премьер Японии Юкио Хатояма заявил, что конференция в Швейцарии по Украине, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирной.

Ранее стало известно, что Украина не оставляет попыток привлечь Китай на саммит в Швейцарию.