Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима и другие пассажиры пропавшего самолета погибли после крушения. Об этом сообщил президент африканской страны Лазарус Чаквера, передает ТАСС.

«Спасатели обнаружили самолет полностью разрушившимся в результате катастрофы. Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли», — заявил он в обращении к нации.

Накануне самолет, в котором находились вице-президент Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего воздушного судна.

После исчезновения с радаров самолета власти несколько раз попытались установить с ним связь, но усилия к успеху не привели. Глава государства отменил запланированный визит на Багамские острова.

Малави — не имеющая выхода к морю страна в Юго-Восточной Африке. Государство имеет границу с Танзанией, Замбией и Мозамбиком.

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