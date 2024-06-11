Политолог раскрыл, повлияют ли выборы во Франции на отношения Парижа и Москвы

Поражение партии президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент и роспуск Национального собрания республики никак не повлияют на отношения Москвы и Парижа. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов. Эксперт призвал вспомнить, что партии собираются выдвинуть на должность главы Еврокомиссии (ЕК) прежнего ее руководителя — Урсулу фон дер Ляйен, которая заявляла, что Европарламент будет еще более проукраинским.

«Вот, собственно, цель, которую преследовали они — сохранить этот проукраинский, то есть, антироссийский настрой. И они этого добились», — сказал Светов.

Он добавил, что слишком много внимания уделяется голосам, которые получили немецкая партия «Альтернатива для Германии» и французская — «Национальное объединение». По его словам, они не будут оказывать решающего влияния на политику Евросоюза.

Европа подводит итоги «праздника демократии» — четырехдневных выборов в Европарламент. Предварительные результаты уже спровоцировали роспуск законодательных органов Бельгии и Франции, практически вернули Германию в прошлое и поставили под вопрос популярность «зеленой» повестки в Евросоюзе. Кроме того, голосование закрепило общеевропейскую тенденцию на усиление позиций правых сил. Чем закончились выборы в главный законодательный орган ЕС и что результат значит для России, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на важный нюанс в результатах выборов в Европарламент.