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Зеленский встретился с президентом Германии

Зеленский и президент ФРГ Штайнмайер обсудили ситуацию на Украине

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Axel Schmidt/Reuters

В Германии прошла встреча федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и наши текущие потребности на фоне российских атак на украинскую энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта», — написал Зеленский.

Он также рассказал, что они пообщались относительно ожиданий Киева от результатов «саммита-мира» в Швейцарии. Кроме того, они обсудили партнерство между украинскими и немецкими городами и общинами.

Зеленский поблагодарил Германию за принятие и организацию нынешней международной конференции по вопросам восстановления Украины.

11 июня президент Украины прибыл в Германию с визитом для участия в конференции по восстановлению страны и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Шольц сообщал, что запланированная на 11 июня конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) в Берлине соберет представителей 90 стран.

Ранее сообщалось, что ООН отправит своего представителя на саммит по Украине в Швейцарии.

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