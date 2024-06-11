Песков ответил на вопрос, безопасны ли самолеты Путина

Президент России пользуется надежной авиатехникой, которая подвергается спецобслуживанию. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о безопасности полетов Владимира Путина в связи с двумя авиакатастрофами подряд — в мае и июне погибли президент Ирана Эбрахим Раиси и вице-президент Малави Саулос Чилима.

«Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой. Это очень надежная авиатехника. И, разумеется, с технической и технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию. Собственно, любая техника в нашей стране, которая перевозит граждан страны, также обслуживается на должном уровне. На этот счет существуют очень жесткие стандарты, которые, естественно, неукоснительно соблюдаются. Есть контролирующие ведомства, поэтому здесь система работает», — сказал Песков.

11 июня стало известно о гибели вице-президента Малави Саулоса Чилимы в авиакатастрофе.

Накануне самолет, в котором находились Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Президент Малави Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего воздушного судна.

19 мая недалеко от города Джульфы разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках участвовали турецкие и российские специалисты.

Ранее самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды