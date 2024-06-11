Стало известно, что обсуждали Лавров и глава МИД Турции на встрече БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан в Нижнем Новгороде на полях совещания глав МИД БРИКС обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Закавказье. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В заявлении, подчеркивается, что в ходе встречи были затронуты «основные аспекты международной повестки дня».

«Сергей Викторович Лавров информировал турецкого коллегу о приоритетах российского председательства в БРИКС. Изложены принципиальные оценки Российской Федерации ситуации, складывающейся вокруг украинского конфликта», — подчеркнули в МИД РФ.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СМИД БРИКС заявил, что переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернист. По его мнению, в данный момент происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из стран глобального юга и востока, которые выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства и цивилизационного многообразия.

Ранее РФ и Турция подтвердили настрой на развитие партнерства по безопасности.