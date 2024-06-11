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В Кремле прокомментировали приостановку работы над соглашением с Ираном

Песков: приостановка работы над соглашением не повлияет на отношения РФ и Ирана

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Shutterstock/FOTODOM

Приостановка разработки всеобъемлющего соглашения между Россией и Ираном не отразится на развитии отношений двух стран. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом это не меняет картину дня. Мы намерены и дальше развивать наши отношения с Тегераном и, соответственно, дальше совершенствовать правовую базу между двумя государствами, чем мы и будем заниматься», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом он отметил, что работа над российско-иранским соглашением в целом не прекращается, однако из-за президентских выборов в Исламской республике, в ходе которых могут произойти кадровые перестановки, график согласования положений договора действительно сместится.

11 июня директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что работа над всеобъемлющим соглашением России и Ирана пока приостановилась в связи с подготовкой Тегерана к выборам президента страны.

14-е выборы главы государства Ирана станут внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Эбрахима Раиси. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более десяти часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее совет стражей Конституции Ирана отобрал шесть кандидатов в президенты страны.

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