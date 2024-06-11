Политолог назвал ожидаемыми досрочные выборы во Франции

Роспуск Национального собрания (нижней палаты парламента) был ожидаемым ходом со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов. По его словам, французский лидер проигрывает по таким базовым вопросам как миграционная политика, конфликт на Украине и нахождение республики в Евросоюзе, которое граждане видят в большинстве неэффективным.

«Для нас это очень хорошая история. Собственно, не зря все проправые партии, которые победили, практически в большинстве стран Евросоюза, считаются условно пророссийскими», — отметил эксперт.

Он добавил, что нынешняя ситуация во Франции доказывает, что Макрон не опирается на социологические опросы и мнение простых граждан.

Партия Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив Национальному объединению, одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов — первый тур назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.

Ранее досрочные выборы во Франции назвали огромной ошибкой Макрона.