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Политолог: Байден сделал с Европой то, о чем Трамп только говорил

Политолог Сардарян: Украина стала для США решением многих проблем

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Reuters

Нынешний президент США Джо Байден сделал с Европой то, о чем его предшественник Дональд Трамп только говорил. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. По его словам, ситуация на Украине стала для Вашингтона решением многих проблем, поэтому у Соединенных Штатов нет цели завершить конфликт.

«Трамп приезжал в европейские страны и говорил: вы не платите в НАТО столько, сколько необходимо. Если называть вещи своими именами, то претензия была такой: мол, вы у меня не покупаете оружия на ту сумму, на которую я бы хотел», — сказал Сардарян.

Он добавил, что теперь, на фоне конфликта на Украине, США заставляют европейцев тратить на оборону в два — три раза больше.

Евродепутат от Франции Эрве Жувен до этого заявил, что страны Евросоюза и европейцы являются одними из главных проигравших в украинском конфликте. По его словам, Франции, как и всему Евросоюзу, стоило бы использовать все свои ресурсы для достижения мира.

Он также отметил, что в действиях американских союзников присутствует лицемерие, так как для них украинский конфликт стал очень выгодным бизнесом. Кроме того, парламентарий признался, что его пугают некоторые плохо выверенные высказывания, а также шаги Франции на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о небывалом количестве врагов у Европы.

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