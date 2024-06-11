Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает кенийская онлайн-газета Tuko, ссылаясь на власти.

«Вертолет найден сегодня утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — говорится в публикации.

Накануне самолет, в котором находились вице-президент Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Президент Малави Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего воздушного судна.

После исчезновения с радаров самолета власти несколько раз попытались установить с ним связь, но усилия к успеху не привели. Глава государства отменил запланированный визит на Багамские острова.

Малави — не имеющая выхода к морю страна в Юго-Восточной Африке. Государство имеет границу с Танзанией, Замбией и Мозамбиком.

19 мая недалеко от города Джульфы разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках участвовали турецкие и российские специалисты.

Ранее в Турции самолет совершил аварийную посадку с невыпущенным шасси.