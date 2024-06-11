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Байден снова попал в неловкую ситуацию

Байден застыл во время танцев на мероприятии по случаю Дня освобождения рабов

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден растерялся и замер во время танца на мероприятии в преддверии Дня освобождения рабов. На это обратил внимание Daily Mail.

«Во время мероприятия в преддверии национального праздника, который состоится на следующей неделе, глава государства слово пережил короткое замыкание, пока остальные участники, включая вице-президента Камалу Харрис, подпевали под зажигательную музыку», — говорится в тексте.

Как следует из текста, Байден неподвижно стоял до тех пор, пока брат Джорджа Флойда, стоявший неподалеку, не обратил внимание на «тревожную паузу», которую выдержал глава государства, и не дотронулся до него в «явной попытке помочь».

До этого в Белом доме назвали оскорбительным вопрос о деменции у Байдена. А 10 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Байдена «редким идиотом» за оговорку про Украину.

В начале июня газета The Wall Street Journal сообщила, что состояние и уровень вовлеченности Байдена в политические дела за закрытыми дверьми переменчивы и демонстрируют признаки ухудшения его состояния здоровья.

Ранее Байден перепутал Украину с Ираком.

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