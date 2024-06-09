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Байден перепутал Украину с Ираком

Байден снова оговорился, назвав Украину Ираком

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден снова оговорился, сказав, что Ираку очень долго пришлось ждать помощи от США, но имелось ввиду, что помощи ожидала Украина. Так он выразился в ходе своего визита во Францию сообщает РИА Новости.

«Идея, о которой некоторые говорят, что мы стали сейчас полуизоляционистами. Я имею в виду, идея, что нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака, что мы, потому что мы ждали. Я имею в виду, это просто, это не то, что мы есть. Это не то, кто есть Америка», — сказал американский президент.

При этом в стенограмме Белого дома Ирак был зачеркнут, а в скобках указана Украина.

До этого сообщалось, что Байден и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

Также помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что США могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции.

Ранее в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.

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