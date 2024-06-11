Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японский политик рассказал, чем чревато разрешение ударов по России

Депутат Судзуки: разрешение наносить удары по России приведет к мировой войне

close
100%
Global Look Press

Разрешение Соединенных Штатов наносить удары по территории России ошибочно и может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки, передает РИА Новости.

«Считаю это решение США ошибкой. Это только продлит войну, оно содержит в себе опасность привести к третьей мировой войне», — заявил он.

По его мнению, к решению президента России Владимира Путина о начале спецоперации подтолкнул глава США Джо Байден.

«Такая англосаксонская внешняя политика подталкивания недопустима. У Японии сосед — Россия. В Японии издревле есть поговорка: «Лучше ближний чужой, чем дальний родственник». Америка — родственник, так как мы союзники. Но в такие времена самое важное — соседи. С Россией, Китаем, Северной Кореей, Южной Кореей надо найти компромисс», — заявил политик.

Судзуки также добавил, что настойчиво говорит об этом премьер-министру Японии Фумио Кисиде.

10 июня член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил о готовности страны ответить на удары Украины по российской территории. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковал объект в РФ за пределами новых регионов и Республики Крым.

Накануне британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник сообщил, что украинский самолет ударил по цели в районе города Белгорода. С какого именно расстояния был произведен пуск снарядов, в материале не уточнялось.

Ранее Судзуки заявил, что «саммит мира» по Украине может привести к продлению конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами