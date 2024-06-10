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Россия в ответ на действия Австрии отзывает аккредитацию у журналиста ORF

РФ в ответ на действия Австрии отзывает аккредитацию у журналиста ORF в Москве

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия в качестве ответной меры на действия Австрии в отношении журналиста ТАСС отзывает аккредитацию у журналиста ORF в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«30 апреля австрийские власти отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова, после чего он был проинформирован о прекращении регистрации с предписанием покинуть страну в течение двух недель», — напомнили в российском внешнедипломатическом ведомстве.

Отмечается, что в Вене не предоставили объяснения подобного решения. Российское министерство подчеркнуло, что приняло зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг. Учредителем ORF является Австрийская Республика. С момента своего создания входит в Европейский вещательный союз.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не жалеют о решении пригласить представителей СМИ из недружественных стран на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

Ранее в МИД РФ оценили значение встречи Путина с главами информагентств.

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