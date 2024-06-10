Глава Рособрнадзора встретился с Мизулиной после слов, что незнаком с ней

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина провела рабочую встречу с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым спустя два дня после того, как он сказал, что не знает ее. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Сегодня прошла рабочая встреча с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым», — написала она.

Мизулина рассказала, что они обсудили вопросы проведения ОГЭ и ЕГЭ, и договорились о сотрудничестве по этой теме.

По ее словам, «Лига безопасного интернета» будет отправлять в надзорный орган все обращения выпускников и их родителей в ходе экзаменов для проведения проверки.

8 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ПМЭФ заявил, что не знает, кто такая Екатерина Мизулина. Он также рассказал, что в Рособрнадзор не поступило ни одной жалобы от ребенка или его родителей.

До этого Мизулина на ПМЭФ заявила, что все обращения о нарушениях проведения ЕГЭ передаются в Рособрнадзор.

Ранее в Воронеже школьницам пришлось раздеваться перед ЕГЭ.