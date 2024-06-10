Названы последствия итогов выборов в Европарламент для Украины

Политика правых партий, которым на выборах в Европарламент (ЕП) досталось большинство голосов, может привести к сокращению поддержки Украины и «потянуть право» весь Евросоюз. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Ни одна из этих партий евроскептиков не будет настолько глупа, чтобы выступать за британский Брексит, пробуя Фрексит, Декзит или Нексит. Вместо этого они будут продолжать тянуть ЕС вправо изнутри, проводя еще более жесткую линию в отношении иммиграции, решительную оппозицию «зеленым» мерам, срочно необходимым для решения климатического кризиса, уменьшая поддержку Украины и – какими бы националистическими они ни были – пытаясь вернуть национальный контроль из Брюсселя», — говорится в материале.

В издании подчеркивают, что хотя ультраправые партии разделены по вопросу Украины, а председатель совета министров Италии Джорджа Мелони в настоящее время входит в число ее решительных сторонников, общее влияние результатов выборов будет отрицательным.

10 июня в Польше сообщили, что депутатами Европарламента от страны стали антисемит и правонарушители.

Ранее российский дипломат оценил результаты выборов в Европарламент.